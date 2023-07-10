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В Туркестанской области собрано 580 тысяч тонн бахчевых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.



По данным ведомства, 71,3 тысячи гектаров составили в этом году посевные бахчевых в Туркестанской области. На сегодняшний день в регионе собрано 176 тысяч тонн арбузов и 405 тысч тонн дынь.

Ежегодно урожай бахчевых в области в 3,5 раза превышает потребности казахстанского рынка, поэтому излишки продукции экспортируются за рубеж. Основные рынки экспорта — Россия, Беларусь и Латвия. Отметим, что в Туркестанской области бахчевые являются вторым экспортоориентированным товаром после хлопка.

"В социальных сетях распространяется любительское видео с бахчевых полей Мактааральского района, где фермеры выбрасывают тонны дынь якобы из-за низкого спроса на собранный урожай. Выяснилось, что кадры сняты в селе Нурлыжол, а продукция на видео представляет собой дынные отходы, оставленные для получения семян на следующий год. Сейчас проводится разъяснительная работа среди сельхозтоваропроизводителей", — отметили в МСХ.

По данным ведомства, в этом году на поддержку отрасли было выделено 6,5 миллиарда тенге, средства направлены на субсидирование минеральных удобрений. Ещё 375 миллионов тенге пошло на возмещение затрат на покупку пестицидов и биогентов. 600 миллионов тенге предусмотрено на поддержку семеноводства.

Кроме того, еще в декабре прошлого года началось финансирование нынешней посевной. Фермеры Туркестанской области получили льготные кредиты через Аграрную кредитную корпорацию на 11,4 млрд тенге. Также крестьянам региона выделили 48,2 тыс. тонн удешевленного дизтоплива.