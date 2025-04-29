Более 120 человек привлечены к ответственности за самовольное использование или нарушение правил владения земельными участками, находящимися в государственной собственности, передаёт BaigeNews.kz. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 21 миллиона тенге.

Проверку провёл департамент по управлению земельными ресурсами региона на основании материалов, предоставленных акиматом Сауранского района. Результаты оказались тревожными: множество участков либо не использовались по назначению, либо были заняты самовольно — без каких-либо законных оснований.

"Речь идёт не просто о нарушении правил - это прямой урон интересам государства и общества. Государственная земля — это ресурс, который должен работать на благо всех", - подчеркнули в КУЗР МСХ РК.

Выявленные факты стали основанием для административных мер. По итогам проверки штрафы наложены на 127 физических лиц, причастных к незаконному или ненадлежащему использованию земель.

Власти напоминают: мониторинг землепользования продолжается на постоянной основе, особенно в районах с высоким риском "теневого" землевладения. Приоритет - рациональное использование земель, обеспечение законности и предотвращение самоуправства.

Ранее мы сообщали, что тысячи гектаров земли вернули государству в Улытау.