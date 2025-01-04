В Туркестанской области несут службу около 100 многодетных полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.

Совмещение ответственной работы и роли многодетного родителя - это всегда вызов, который требует больших усилий и самоотдачи. Одним из них является участковый инспектор Келесского районного отдела полиции Дастан Амирбекулы. Еще будучи студентом он предложил руку и сердце своей возлюбленной Дариге, и вот уже 25 лет они вместе.

Супруги воспитывают 6 дочерей и 4 сыновей. Недавно в их доме появился еще один член семьи - внук.

Дастан - не только требовательный и ответственный сотрудник, но и заботливый отец и муж, который стал опорой для своей семьи.