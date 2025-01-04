В Туркестанской области работают около 100 многодетных полицейских
Стражи порядка совмещают работу и родительский долг.
Сегодня, 04:41
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Сегодня, 04:41Сегодня, 04:41
103Фото: polisia.kz
В Туркестанской области несут службу около 100 многодетных полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на polisia.kz.
Совмещение ответственной работы и роли многодетного родителя - это всегда вызов, который требует больших усилий и самоотдачи. Одним из них является участковый инспектор Келесского районного отдела полиции Дастан Амирбекулы. Еще будучи студентом он предложил руку и сердце своей возлюбленной Дариге, и вот уже 25 лет они вместе.
Супруги воспитывают 6 дочерей и 4 сыновей. Недавно в их доме появился еще один член семьи - внук.
Дастан - не только требовательный и ответственный сотрудник, но и заботливый отец и муж, который стал опорой для своей семьи.
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