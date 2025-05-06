Сельское хозяйство Туркестанской области демонстрирует устойчивый рост: с начала года объем производства достиг 116,4 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz. Одним из ключевых драйверов развития региона становится хлопко-текстильный кластер, в рамках которого уже реализуется масштабный проект стоимостью 197 млрд тенге. Он охватывает весь производственный цикл - от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции.

В рамках этого кластера будет построено 10 крупных заводов, включая 4 хлопкоперерабатывающих, 4 текстильные фабрики и 2 предприятия по производству оборудования для капельного орошения. Ожидается, что реализация этих проектов обеспечит создание 7 тысяч рабочих мест и значительно повысит эффективность аграрного сектора.

Сегодня завершено строительство первого завода по производству ПВХ-труб для капельного орошения, что стало важным шагом к рациональному водопользованию. Уже в этом году планируется запуск двойного хлопкоперерабатывающего предприятия и еще одного завода по капельному орошению в Отырарском районе, а также открытие двух текстильных фабрик в Туркестане.

Эти инициативы не только удвоят производительность хлопка, но и позволят сэкономить воду в 3–4 раза. Более того, регион переходит от сырьевого экспорта к выпуску готовой текстильной продукции, что значительно укрепит экономику области.

Кроме того, социально-предпринимательская корпорация "Туркестан" начала строительство еще трех хлопкоперерабатывающих заводов, продолжая наращивать инвестиционный и промышленный потенциал региона.