В Туркестанской области отремонтировали трассу, где из-за жары вздулся асфальт
Сегодня, 02:51
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Сегодня, 02:51Сегодня, 02:51
29Фото: АО "КазАвтоЖол"
Ремонт проведён на автодороге республиканского значения в Туркестанской области, где поднялись плиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
Сообщалось, что из-за аномальной жары (+45-50 градусов) на трассе "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" (2 155 километр) в направлении Туркестана на цементобетонном покрытии произошло поднятие плит.
"Специалисты филиала "КАЖСервис" Туркестанской области провели ремонтные работы на данном участке и 29 июня восстановили дорожное покрытие. На сегодня обеспечен безопасный проезд для пользователей автодорог", – сообщили в "КазАвтоЖоле".
При выявлении дефектов на автодорогах республиканского значения граждан просят сообщать по номеру 1403.
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