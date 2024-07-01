В Туркестанской области отремонтировали трассу, где из-за жары вздулся асфальт

Ремонт проведён на автодороге республиканского значения в Туркестанской области, где поднялись плиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

Сообщалось, что из-за аномальной жары (+45-50 градусов) на трассе "Граница РФ (на Самару) – Шымкент" (2 155 километр) в направлении Туркестана на цементобетонном покрытии произошло поднятие плит.

"Специалисты филиала "КАЖСервис" Туркестанской области провели ремонтные работы на данном участке и 29 июня восстановили дорожное покрытие. На сегодня обеспечен безопасный проезд для пользователей автодорог", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

При выявлении дефектов на автодорогах республиканского значения граждан просят сообщать по номеру 1403.