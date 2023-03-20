В Туркестанской области несколько суток ищут унесённую течением девочку. В поисках пропавшей девочки задействованы полицейские Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 марта в Тюлькубасский РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее четырёхлетнюю дочь унесло течением реки Арысь и попросила помощи в её розыске.

"При проверке установлено, что в тот вечер три несовершеннолетние девочки, родственницы, отправились на речку Арысь, протекающей возле села Енбек. По предварительным данным, одна из девочек решила перейти вброд через речку и по неосторожности упала с берега в воду, после чего её унесло течением", - говорится в сообщении.

Был проведен осмотр место происшествия.