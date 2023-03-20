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В Туркестанской области несколько суток ищут унесённую течением девочку Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45
200

В Туркестанской области несколько суток ищут унесённую течением девочку

В Туркестанской области несколько суток ищут унесённую течением девочку. В поисках пропавшей девочки задействованы полицейские Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 марта в Тюлькубасский РОП обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее четырёхлетнюю дочь унесло течением реки Арысь и попросила помощи в её розыске. 

"При проверке установлено, что в тот вечер три несовершеннолетние девочки, родственницы, отправились на речку Арысь, протекающей возле села Енбек. По предварительным данным, одна из девочек решила перейти вброд через речку и по неосторожности упала с берега в воду, после чего её унесло течением", - говорится в сообщении.   

Был проведен осмотр место происшествия. 

"В поисках девочки задействованы весь личный состав Тюлькубасского РОП, представители МЧС Тюлькубасского района и прокуратуры, добровольцы в количестве 30 человек. В настоящее время проводится поиск и выясняются все обстоятельства", - добавили в полиции.

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Сегодня, 14:45
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