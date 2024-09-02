В Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй

Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области. Исследования включали раскопки храма и двух курганов, что позволило получить уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе раскопок обнаружены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды. Особый интерес вызвала находка в западной части храма — керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 сантиметров.

Расположение памятника вблизи высоких гор и озёр, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая.