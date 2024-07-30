Девушка сорвалась со скалы во время селфи в Туркестанской области

16-летняя девушка сорвалась со скалы упала в горную реку, пытаясь сделать селфи, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

Спасатели исследуют русло реки Сайрам-су, береговой линии, а также – ниже по течению, на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.