  • 30 Июля, 15:20
  • BAIGENEWS

Девушка сорвалась со скалы во время селфи в Туркестанской области

Сегодня, 14:53
АВТОР
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ДП Туркестанской области Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: ДП Туркестанской области

16-летняя девушка сорвалась со скалы упала в горную реку, пытаясь сделать селфи, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.

Спасатели исследуют русло реки Сайрам-су, береговой линии, а также – ниже по течению, на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

"По состоянию на 30 июля с 06.00 утра силами ДЧС (54 сотрудника, 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 4 единицы техники), ОСО ДЧС Шымкента (4 спасателя и 1 единица техники), ДП (10 человек личного состава, 3 единицы техники и 1 квадрокоптер), Лесхоза (6 работников на 3 лошадях), МИО (15 работников) и родственников (25 человек) проводятся поиски девочки 2008 года рождения. Она находилась в группе отдыхающих из восьми человек", - говорится в сообщении.

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