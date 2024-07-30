Девушка сорвалась со скалы во время селфи в Туркестанской области
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16-летняя девушка сорвалась со скалы упала в горную реку, пытаясь сделать селфи, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС Туркестанской области.
Спасатели исследуют русло реки Сайрам-су, береговой линии, а также – ниже по течению, на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.
"По состоянию на 30 июля с 06.00 утра силами ДЧС (54 сотрудника, 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 4 единицы техники), ОСО ДЧС Шымкента (4 спасателя и 1 единица техники), ДП (10 человек личного состава, 3 единицы техники и 1 квадрокоптер), Лесхоза (6 работников на 3 лошадях), МИО (15 работников) и родственников (25 человек) проводятся поиски девочки 2008 года рождения. Она находилась в группе отдыхающих из восьми человек", - говорится в сообщении.
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