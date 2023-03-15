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В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы
Туркестанские акимы и госслужащие вышли на работу в национальной одежде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Старт челленджу "Наурыз - праздник национальных традиций и гостеприимства", посвященному популяризации национальной идентичности, культуры и одежды, дал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Поздравив коллег с наступающим праздником Наурыз, глава региона провел очередное заседание аппарата акима области.
"Я сегодня особенно рад видеть всех вас. Надо поддерживать нашу культуру, традиции. Пусть Наурыз придёт с добром, пусть принесёт достаток нашему народу", - сказал Сатыбалды и дал ряд поручений по повестке дня.
Аким области призвал всех туркестанцев присоединиться к этой акции, проявить свой патриотизм и активную гражданскую позицию.
К слову, руководители и сотрудники областных управлений, акимы районов и городов, работники акиматов тоже пришли на работу в национальной одежде. В будущем ношение такой одежды может перерасти в традицию.
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