  • 6 Июля, 14:27
  • BAIGENEWS

В Туркестане жителей многоэтажек об опасности для детей предупреждает дрон

Сегодня, 13:41
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
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Фото: скриншот с видео

Туркестанские спасатели с помощью беспилотного летательного аппарата с речевым устройством активно проводят профилактику случаев падения детей из окон в многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок; Не устанавливайте мебель вблизи окон; Окна должны быть со специальными защитными устройствами; Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно; Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в Ваше отсутствие", — сообщает дрон, остановившись напротив окон многоэтажек.

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