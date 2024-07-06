В Туркестане жителей многоэтажек об опасности для детей предупреждает дрон

Туркестанские спасатели с помощью беспилотного летательного аппарата с речевым устройством активно проводят профилактику случаев падения детей из окон в многоэтажек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок; Не устанавливайте мебель вблизи окон; Окна должны быть со специальными защитными устройствами; Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно; Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в Ваше отсутствие", — сообщает дрон, остановившись напротив окон многоэтажек.