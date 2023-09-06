В Туркестане возобновят переработку верблюжьего молока

Реализация проекта позволит развивать верблюжье хозяйство и увеличить поголовье скота в Туркестанской и соседних Кызылординской и Жамбылской областях

Завод по переработке верблюжьего молока "Golden Camel" будет перезапущен в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Напомним, в ходе майской рабочей поездки в Китай аким области встретился с руководителями завода "Golden Camel" и обсудил вопрос о перезапуске завода, который прекратил работу. Инвесторы должны были возродить предприятие.

Глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды на встрече с председателем "Golden Camel group LTD" г-ном Яном Джи и руководителями компании "Win Lun" отметил, что в регионе планируется увеличить присутствие китайских компаний.

"Мы планируем увеличить присутствие китайских компаний в нашем регионе. Есть большой потенциал развития межрегиональной кооперации в ряде направлений. В ходе перезапуска и дальнейшего развития завода будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства. Приглашаю принять участие и в других проектах. Планируем создать казахско-китайскую специальную экономическую зону вблизи специальной экономической зоны в населенном пункте Орангай города Кентау", - сказал Сатыбалды.

В целях дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Китайской Народной Республикой в Туркестане планируется создание совместной казахстанско-китайской индустриальной зоны.

"Ранее после нашей встречи в Китае мы решили возобновить работу завода по выпуску верблюжьего молока. Теперь я приехал, чтобы запустить это предприятие. После проведения техосмотра это произойдет в ближайшее время. Верблюжье молоко пользуется большим спросом в Туркестанской области, мы будем выпускать его в таблетках. Еще спросом пользуется козье молоко. Мы готовы активизировать работу и в этом направлении", - сказал председатель "Golden Camel group LTD" Ян Джи.

По информации акима области сообщили, что в производство "Golden Camel group LTD" по переработке 100 тонн верблюжьего и кобыльего молока в сутки, вложено более 7 млрд тенге инвестиций. Помимо национального напитка, здесь будут производить косметические продукты и бытовые химические жидкости. Большая часть продукции будет отправляться на экспорт в иностранные государства.