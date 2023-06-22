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shaiba.kz Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33
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Фото: shaiba.kz

В Туркестане построили ледовый дворец

В Туркестане завершено строительство ледового дворца. Представители федерации хоккея РК посетили спортивный объект и обсудили перспективы развития этого вида спорта в регионе с руководством Управления физической культуры и спорта Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

По итогам встречи планируется открытие детско-юношеского клуба по зимним видам спорта на базе ледового дворца. 

Достигнута договорённость о проведении в следующем сезоне республиканского турнира среди детско-юношеских команд в целях популяризации и развития хоккея в регионе.

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Сегодня, 19:33
127
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