В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру

Фото: i.stopcor.org

Жестокое изнасилование произошло в городе Туркестан. На оптовом рынке двое мужчин надругались над 21-летней девушкой, снимали происходящее на камеру, а затем оставили ее в складском контейнере без сознания. Об этом сообщила правозащитница Дина Тансари, передает Baigenews.kz.

"Когда она пришла в себя, у нее началась истерика, она начала кричать и бить посуду в этом контейнере. Эти парни торговали посудой. После этого они стали ее шантажировать этими фотографиями и видеоматериалами, вымогать деньги, угрожая, что расскажут всем ее родственникам и мужу. В итоге они выманили из нее 10 миллионов тенге. Она занимала эти деньги у всех родственников, просила брать кредиты, говорила, что у нее бизнес в Алматы на барахолке", - написала Тансари в Facebook.

По её словам, муж пострадавшей, увидев фото и видео на телефоне, уничтожил все улики.

В Департаменте полции Туркестанской области сообщили, что по факту заведено уголовное дело об изнасиловании.

"28 декабря 2022 года в Управление полиции города Туркестана из УП города Кызылорды поступило заявление от жительницы Кызылординской области о том, что некий знакомый попытался совершить в отношении нее действий сексуального характера. 29 декабря собранные материалы по данному факту зарегистрировали в УП города Туркестан по статье 120 части 1 "Изнасилование". В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены двое жителей Туркестана", - говорится в сообщении полиции.

На сегодняшний день, полицейскими опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято законное процессуальное решение.