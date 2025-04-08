В рамках исполнения поручения Главы государства в трех ключевых туристических регионах страны проводится комплексная работа по развитию цифровой инфраструктуры. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Меры включают расширение покрытия мобильной связью и интернетом, установку новых точек Wi-Fi, строительство антенно-мачтовых сооружений и подключение к оптоволоконным сетям.

В Алматинской области курорт Шымбулак обеспечен высокоскоростным интернетом и дополнительными точками Wi-Fi (включая Медеу). До 2029 года запланировано развитие сетей связи на Каскеленском и Тургеньском участках.

В Актау в 2024 году установлено 76 базовых станций 4G, модернизировано 67. Планируется довести покрытие 5G до 60% к концу 2025 года.

В Щучинско-Боровской курортной зоне устанавливаются антенно-мачтовые сооружения и Wi-Fi-точки в отелях и туристических местах Бурабая и Щучинска.