  • 9 Августа, 13:23
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В турецком Кахраманмараше снова произошло землетрясение

Сегодня, 12:57
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: pixabay

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в районе Гексун в Кахраманмараше, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.

Согласно информации, переданной AFAD, в 08:10 в районе Гексун в Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Обсерватория Кандилли (Обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений - прим. BaigeNews.kz) зафиксировало землетрясение, как магнитудой 4.

Напомним, провинция Кахраманмараш сильно пострадала в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года. 

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