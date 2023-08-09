В турецком Кахраманмараше снова произошло землетрясение
Сегодня, 12:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:57Сегодня, 12:57
130Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в районе Гексун в Кахраманмараше, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.
Согласно информации, переданной AFAD, в 08:10 в районе Гексун в Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Обсерватория Кандилли (Обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений - прим. BaigeNews.kz) зафиксировало землетрясение, как магнитудой 4.
Напомним, провинция Кахраманмараш сильно пострадала в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года.
Самое читаемое
- "Ситуация катастрофическая": склады завалены казахстанским сахаром из-за отсутствия спроса
- "Пришли убивать" - родители застреленного в Алматинской области парня рассказали детали жуткого ЧП
- Роскошную свадьбу с красоткой сыграл известный казахстанский футболист
- Звезда турецкого кино Бурак Озчивит приедет в Алматы
- Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома