В турецком Кахраманмараше снова произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в районе Гексун в Кахраманмараше, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.



Согласно информации, переданной AFAD, в 08:10 в районе Гексун в Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Обсерватория Кандилли (Обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений - прим. BaigeNews.kz) зафиксировало землетрясение, как магнитудой 4.

Напомним, провинция Кахраманмараш сильно пострадала в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года.