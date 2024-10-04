Референдум 6 октября: что нельзя делать в день тишины

Четырнадцать нарушений законов о республиканском референдуме и о выборах в Республике Казахстан обнаружили за время агитационного периода, передает BaigeNews.kz.

По словам вице-министра культуры и информации Каната Искакова, 13 из них были допущены пользователями онлайн-платформ, а одно нарушение – интернет-изданием. Все они были связаны с размещением опросов общественного мнения и их результатов. При этом в традиционных СМИ по результатам мониторинга фактов нарушения требований закона не выявлено.

"Сегодня мы можем сказать, что агитационная кампания прошла на высоком организационном уровне. С завтрашнего дня она прекращается, до референдума осталось два дня. Остановлюсь на требованиях, которые существуют в день референдума и в день тишины. Пятого и шестого октября не допускается публикование в СМИ и на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом, голосований "за" или "против" вопроса референдума", - напомнил Канат Искаков.

Кроме того, по словам вице-министра, онлайн-платформы охватывают также личные страницы. Если нарушить запреты их владельцев тоже могут привлечь к ответственности по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях. Наказать могут как физические, так и юридические лица, допустившие нарушения, в том числе и пользователи соцсетей.