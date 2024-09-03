В ЦИК рассказали об основных этапах референдума по строительству АЭС

В Центральной комиссии референдума рассказали о том, как будет проведён референдум по строительству АЭС, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам заместителя председателя Комиссии Константина Петрова, в целом кампания продлится 35 дней - от даты принятия указа главы государства до даты голосования.

"Местные исполнительные органы должны опубликовать информацию о границах избирательных участков, а территориальные комиссии - о составах избирательных комиссий и местах их расположения не позднее 10 дней с момента назначения референдума, то есть не позднее 12 сентября граждане будут знать и границы участков, и где располагаются соответствующие участковые комиссии референдума", - сказал заместитель председателя.

Работа по составлению списков избирателей уже началась. Местные исполнительные органы должны за 20 дней до голосования, то есть не позднее 15 сентября списки за подписью соответствющего акима передать на участок референдума.

После получения списков участковые комиссии начнут большую работу по информированию граждан о времени и месте голосования, куда надо прийти, за что надо проголосовать, по какому адресу будет распологаться их участок. Этот этап должен быть финализирован не позднее 10 дней до голосования, то есть не позднее 26 сентября.

Бюллетени для голосования будут доставлены не раньше трех дней и не позже одного дня до голосования.

Агитация начинается с момента назначения и заканчивается в 00.00 часов предшествующего дня голосования. День тишины также предусмотрен во время предстоящего референдума.

Голосование пройдет 6 октября с 7 утра до 20 часов вечера.

Подсчет голосов будет осущетсвлен в течение 12 часов с момента окончания голосования.