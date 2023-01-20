В ЦИК предупредили социологов и СМИ о правилах проведения опросов на выборах

Фото: пресс-службы ЦИК РК

Все соцопросы должны проводиться только при надлежащем уведомлении Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz. Об этом предупредила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

"Мы просим все организации, которые желают проводить эти опросы, направить нам уведомление. Соответствующее информационное сообщение мы повесим на нашем сайте, расскажем, какой перечень документов нужен. Хочу напомнить, что согласно изменениям в законодательстве, не только СМИ, но и пользователи онлайн-платформ обязаны при публикации данных социологических опросов указывать: кто провёл, за чей счёт и так далее. За нарушения этих требований предусмотрена административная ответственность", — сказала Анастасия Щегорцова.

Для того, чтобы наблюдатели могли присутствовать на выборах от организаций, им необходимо запросить аккредитацию.

"Эта норма действует с 7 января 2023 года. Все организации имеют право подавать уже сейчас свои заявления на аккредитацию. Это не привязано к какой-либо кампании, аккредитация даётся на все кампании в течение календарного года. Законодательство не предусматривает ускоренной аккредитации. 30 дней устанавливается период, учитывая, что кампания (длится - ред.) почти два месяца, можно два раза успеть получить аккредитацию. Вместе с тем, всё-таки советуем поторопиться, потому что у органов юстиции, которые также задействованы в этом вопросе, 20 дней на рассмотрение ваших документов. Поэтому, пользуясь случаем, обращаемся ко всем общественным объединениям, некоммерческим организациям, желающим участвовать в наблюдении с призывом — всё-таки поторопиться и подать быстрее свои заявления на аккредитацию", — добавила она.

Интернет-ресурсы подпадают под понятие СМИ, поэтому на них распространяются те же требования, что и на традиционные, отметила Анастасия Щегорцова, отвечая на вопрос об агитации.

"В отношении онлайн-платформ, социальных сетей есть некоторые новшества в законодательстве. Пользователи онлайн-платформ теперь имеют возможность размещать агитационные материалы на договорной основе, то есть за деньги кандидатов либо политических партий. То есть фактически они приравнены в своих правах к СМИ. Но для этого им нужно будет надлежащим образом оповестить и представить сведения о порядке и условиях размещения агитационных материалов на страницах их акаунтов в ЦИК (в отношении выборов депутатов мажилиса по партийным спискам) и в соответствующие территориальные комиссии по основным опциям данных выборов", — добавила Анастасия Щегорцова.

Выборы в мажилис и маслихаты пройдут в Казахстане 19 марта 2023 года.