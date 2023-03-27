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  • В ЦИК назвали итоговые результаты выборов депутатов в мажилис
BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 12:34
148
Сегодня, 12:34
148
Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В ЦИК назвали итоговые результаты выборов депутатов в мажилис

В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги прошедших 19 марта внеочередных выборов депутатов в мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ЦИКа, в распределении депутатских мандатов по результатам голосования по партийным спискам принимают участие партия "Amanat", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Respublica", Народная партия Казахстана, демократическая партия "Ак жол", Общенациональная социал-демократическая партия.

В результате голосования депутатские мандаты политических партий распределились следующим образом:
Партия "Ак жол" - 6,
Народно-Демократическая партия "Ауыл" - 8,
Общенациональная социал-демократическая партия - 4,
Народная партия Казахстана - 5,
Партия "Amanat" - 40,
Партия "Respublica" - 6. 

Партия "Байтак" не участвует в распределении мандатов в связи с непреодолением 5%-ого барьера. 

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Журналист
Сегодня, 12:34
148
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