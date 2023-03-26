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В цифровизации не значится: село в СКО отрезано от цивилизации
Деревня Берёзовка, что в десяти минутах езды от Петропавловска, прославилась на всю область. Но знаменита она стала отнюдь не своими живописными местами или плодородием земли на грибы и ягоды. Населённый пункт с населением в почти пятсот человек считается пригородом, однако ни интернета, ни стабильной мобильной свази здесь нет. И автобусы, увы, тоже не ходят, поэтому до областного центра сельчанам приходится идти пешком — далеко не у всех из них есть личные авто. Судя по подсказкам интернет-карт, расстояние от границы Петропавловска до села пешим ходом можно преодолеть больше чем за час. Корреспондент BaigeNews.kz отправился в гости в отрезанное от цивилизации село.
Пригород Петропавловска с тихими улочками, старенькими домами и приветливыми жителями удобен для тех, кто хочет наслаждаться жизнью в дали от суеты и спешки, но при этом работать в областном центре. Здесь люди живут размеренной жизнью. Но как и десятки лет назад в этих краях о событиях узнают благодаря телевидению, а интернет считается недоступным благом цивилизации. Заехав в село заметили, что и мобильная связь пропала.
В поисках ответов мы искали прохожих и встретили Владимира Орловского. Мужчина владелец старейшего дома в селе, с которого в далеком 1906 году и началась стройка деревни. Вместе с женой они продолжают поддерживать родовое гнездо. Нашему первому вопросу Владимир всерьез удивился.
"Какой интернет, когда у нас связи нет. Мобильный телефон есть, но он не работает. Да, в 21 веке такое бывает. Вот так... Если кто-то звонит мне, то как связь поймает — приходит сообщение о пропущенном звонке. Я выхожу на улицу, ищу где есть связь и пробую перезвонить. Не всегда получается. Если нужно вызвать скорую, то обращаемся к фельдшеру. Я не вызывал, не приходилось, поэтому не знаю как это точно происходит", — объяснил в беседе Владимир.
На вопрос, почему же семья не переезжает из села, говорит жалко покидать родные края.
"Мы же сами все это выращивали. Таким трудом нам все это досталось. Дети, конечно, уехали. Но мы родное гнездо покидать не хотим. Мы уже в возрасте, интернет нам не нужен, если нужно – в город сами можем поехать. Там дальше посмотрим как жизнь сложится", — уточнил Владимир.
Сельчане возмущены положением дел. Жить вблизи от областного центра и не иметь возможности даже вызвать такси ни через приложение, ни через звонок – считают абсурдом, в котором им приходится существовать.
"Ни до родителей, ни до детей дозвониться невозможно. Это есть такая проблема. Хотя мы живем рядом с городом, и никто нам не верит, что у нас нет связи. У меня мама живет сто с лишним километров от города – у нее связь есть. В нашем краю абсолютно не ловит ни телефон, ни телевизор, только спутник. Больше ничего не берёт", — рассказала сельчанка.
На поставки товаров на прилавки местных магазинов жители не жалуются. Все что нужно — всегда есть. Но вот расплачиваться за покупку лучше всего наличными. Удобный безнал практически не в ходу. В лучшем случае перевод может прийти через сутки. Хоть предприниматели и поставили в своих торговых точках усилитель связи, чтобы кассовый аппарат мог передавать информацию в налоговую, но и это не спасает.
В селе работает средняя школа, обучаются дети до девятого класса. Как организован процесс обучения по современной программе без интнернета мы решили уточнить у директора учебного заведения. Как выяснилось, сельская школа - островок цивилизации в Березовке: интернет есть. В здании установлен модем, что помогает учащимся получать полноценное образование. Правда общепринятыми электронными дневниками здесь не пользуются: отметки школьникам ставят по старинке в классный журнал.
"Все учебные программы, что положены по информатике — есть. Школьники занимаются на ноутбуках, которые в наличие у школы. Посещают сайт bilimland, который положено учить каждому ученику, у которого есть свой пароль, логин. Один год у нас была проблема с кунделиком и нам разрешили вести обычный журнал. Да, у нас тут все записано: есть графы для СОР, СОЧ. Результаты выставляется здесь, потом в конце все сводится, все данные мы в электронном варианте сдаем в отдел образования", — объясняет директор "Березовской основной школы" Кобеген Байдалин.
В основном жителей Березовки не так возмущает отсутсвие интернета, как другие более существенные проблемы: в деревне больше сотни дворов, но маршрутные автобусы сюда не ходят.
"Многие работают в Петропавловске и добраться до работы, порой, бывает сложно. Иногда договариваемся с сельчанами и едем вместе. А бывает, что выходим на трассу и ловим по пути машину. А это тое рисковано... Всякое может случится. Так и живем", — рассказала сельчанка.
Отметим, что в 2019-2020 годах междугородний автобус маршрутом Долматова — Петропавловск заезжал в Берёзовку. Но по причине нерентабельности из пути следования деревню исключили. В прошлом году местной властью в отдел ЖКХ Петропавловска было направлен ходатайство с просьбой продлить городской маршрут номер 27 до села Березовка. Но так как деревня находится на трассе областного значения был получен отказ.
Последние три года апарат акима сельского округа обращался и к мобильным операторам с предложением установики базовой станции, чьи ответы не вселили в сельчан надежду:
"Данный населенный пункт не включен в планы строительства базовых станций на 2023 год и, соответственно, в бюджет закупок оборудования для реализации планов строительства. Но, компания готова рассмотреть возможность установки базовой станции как социальный проект, на заранее подготовленной инфраструктуре, с подведенным энерговводом и суммой арендной платы 15000-25000 тенге".
"Компания приступит к рассмотрению проектов строительства сетей вне лицензионных обязательств по завершении реализации основного этапа строительства в рамках плана. Решение о строительстве сети широкополосного доступа в интернет в селе Березовка будет приниматься исходя из технических возможностей, а также с учетом достаточности материально-финансовых ресурсов компании".
Тем временем сельчане между собой шутят, что будто живут на островке прошлого века, до которого никому нет дела.
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