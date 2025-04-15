В Караганде местный житель Серик Акишев заметил подозрительные мешки в самом центре города и сообщил об этом в экстренные службы. Мешки оказались заполнены аммиачной селитрой — веществом, используемым как удобрение, но также применяемым в производстве взрывчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Находка вызвала обеспокоенность активиста: мешки находились под открытым небом вблизи центрального путепровода, недалеко от вокзала и городского рынка. По словам Акишева, при высокой температуре или возгорании, например, от неосторожно выброшенной сигареты, может произойти чрезвычайная ситуация.

"Температура выше 30 градусов уже опасна для такого вещества, а рядом — угольный склад. Это потенциальная угроза", — отметил активист, ссылаясь на трагедию в Бейруте, где в 2020 году взрыв аммиачной селитры привёл к многочисленным жертвам и разрушениям.

На место прибыли сотрудники ДЧС и полиции. Начальник управления ДЧС Карагандинской области Ерасыл Сайпаш заверил, что все необходимые документы на хранение и перевозку вещества имеются, а компания, владеющая товаром, имеет лицензию и соблюдает нормы безопасности. По его словам, при надлежащем хранении аммиачная селитра не представляет взрывной или пожарной опасности.

По информации компании-владельца, сейчас на площадке хранится около 200 тонн селитры. Директор логистической фирмы Жанат Матиев подчеркнул, что вещество надёжно упаковано и пригодно как для хранения на открытом воздухе, так и для последующей транспортировки.

"У нас нет условий для детонации. Это не взрывчатка. Аммиачная селитра используется в сельском хозяйстве и отправляется в основном фермерам как удобрение", — заявил он.

Тем не менее, активист остался обеспокоен ситуацией и намерен добиваться переноса склада за пределы города. Представитель компании пообещал, что вся продукция будет реализована и вывезена до начала лета.