В центре Еревана началась массовая акция протеста

Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

На площади, где расположено здание правительства, собралось более тысячи человек. Граждане продолжают заполнять территорию. Перед находящимся на площади Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений.

Вход в здание правительства охраняет в несколько рядов полиция, однако протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой. Остановка в настоящее время спокойная.

Ранее в Армении заявили, что в стране велась подготовка к узурпации власти.