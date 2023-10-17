В центре Брюсселя убиты двое шведов

На одной из улиц в центре Брюсселя были убиты двое подданных Швеции. Еще один ранен, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на DW.

Неизвестный открыл стрельбу вечером в понедельник, 16 октября. По неподтвержденным данным, неизвестный с автоматом Калашникова преследовал людей, якобы в футболках шведской сборной - в это время в Брюсселе проходил матч команд Швеции и Бельгии по футболу. Сообщается, что после известий о стрельбе матч был прерван.

Бельгийский новостной портал HLN и издание Mediavenir сообщили, что после атаки преступник опубликовал в социальных сетях ролик, в котором заявил, что является участником террористической группировки "Исламское государство", а свои действия мотивировал "местью за мусульман". На записях, предположительно сделанных на месте стрельбы, также слышны выкрики, которые СМИ транслируют как фразу "Аллах акбар".

В Брюсселе введены повышенные меры безопасности на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, произошедшей после атаки на Израиль боевиков движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе, США и Израиле террористической организацией. После стрельбы в бельгийской столице повышен уровень террористической угрозы.