В центре Астаны сносят старые частные дома

В Астане в районе Байконур начали снос частных жилых домов в рамках программы реновации, передаёт BaigeNews.kz.

Они расположены на пересечении улиц Кенесары, Асан кайгы, Тараз, сообщает акимат столичного района Байконур. Снос осуществляет стройкомпания BI Group.

В соответствии с генеральным планом будут снесены 865 старых и ветхих индивидуальных жилых домов. Вместо них планируется строительство 96 многоэтажных домов, три школы, 10 детских садов, четыре медицинских центра, пять миниполиклиник, 21 объект бизнеса, пять физкультурно-оздоровительных комплексов и два объекта культуры.