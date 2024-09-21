В центре Астаны сносят старые частные дома
Сегодня, 06:27
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Сегодня, 06:27Сегодня, 06:27
85Фото: pxhere.com
В Астане в районе Байконур начали снос частных жилых домов в рамках программы реновации, передаёт BaigeNews.kz.
Они расположены на пересечении улиц Кенесары, Асан кайгы, Тараз, сообщает акимат столичного района Байконур. Снос осуществляет стройкомпания BI Group.
В соответствии с генеральным планом будут снесены 865 старых и ветхих индивидуальных жилых домов. Вместо них планируется строительство 96 многоэтажных домов, три школы, 10 детских садов, четыре медицинских центра, пять миниполиклиник, 21 объект бизнеса, пять физкультурно-оздоровительных комплексов и два объекта культуры.
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