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В центре Астаны сносят старые частные дома

Сегодня, 06:27
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 06:27
Сегодня, 06:27
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Фото: pxhere.com

В Астане в районе Байконур начали снос частных жилых домов в рамках программы реновации, передаёт BaigeNews.kz.

Они расположены на пересечении улиц Кенесары, Асан кайгы, Тараз, сообщает акимат столичного района Байконур. Снос осуществляет стройкомпания BI Group.

В соответствии с генеральным планом будут снесены 865 старых и ветхих индивидуальных жилых домов. Вместо них планируется строительство 96 многоэтажных домов, три школы, 10 детских садов, четыре медицинских центра, пять миниполиклиник, 21 объект бизнеса, пять физкультурно-оздоровительных комплексов и два объекта культуры.

 
 
 
 
 
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Публикация от @talgat_rakhmanberdi

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