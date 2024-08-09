В Центральной Азии создадут единое пространство высшего образования

В настоящее время формируется единое центральноазиатское пространство высшего образования. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акорду.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан неизменно выступает за расширение пятистороннего взаимодействия в области образования, науки, культуры, развития человеческого капитала.

"Сегодня в Казахстане обучается около 9 тысяч студентов из государств региона. Мы высоко ценим стремление молодежи из Центральной Азии получать высшее образование в нашей стране. Казахстан наладил стратегическое партнерство с несколькими десятками признанных вузов из США, Европы, Китая, России, Южной Кореи. Во многих регионах Казахстана последовательно открываются филиалы зарубежных учебных заведений, активно ведется набор студентов. Растет количество исследовательских университетов, открываются технологические парки и инженерные центры. Мы приглашаем молодежь из стран Центральной Азии и Кавказа использовать эти возможности и получить востребованное двудипломное образование международного уровня", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на необходимость активизации взаимодействия в информационно-аналитической сфере. Он предложил поручить правительствам начать работу по созданию совместных медиапродуктов.