В Центральной Азии начался новый цикл сотрудничества: что ждут эксперты от визита Мирзиёева в Казахстан?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7-8 августа посетит с государственным визитом Казахстан. У экспертного сообщества обеих стран большие ожидания от этого визита. Речь идёт не просто об укреплении стратегических отношений, а о переходе на новый формат регионального сотрудничества. Подробнее о состоянии и перспективах казахстанско-узбекистанского сотрудничества в материале BaigeNews.kz.

Самый лучший период в истории

Отметим, что дипломатическим отношениям между Казахстаном и Узбекистаном в этом году исполнилось 32 года.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов считает, что сейчас отношения двух государств переживают самый лучший период в новейшей истории.

"Мы первыми в Центрально-Азиатском регионе подняли двусторонние отношения до уровня союзничества. Политический диалог между странами перешёл в стадию институализации в формате Высшего межгосударственного совета. Позиции наших государств по многим вопросам региональной и международной повестки совпадают. При этом у наших стран есть общие проблемы, решить которые можно только сообща, в рамках логики перспектив регионального развития", – отметил Элдор Арипов.

По его словам, сегодня на Казахстан и Узбекистан приходится около 60% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года около 80% всех привлеченных инвестиций также приходились на две страны. Именно благодаря воле двух лидеров есть высокий уровень политического доверия. И оно выступает гарантом того, что наши отношения не будут подвержены какой-то политической конъектуре, что они будут последовательно укрепляться.

Важнейшим компонентом в двусторонних отношениях эксперт называет торгово-экономическое сотрудничество.

"Казахстан неизменно входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана. За последние 7 лет в более чем два раза вырос наш товарооборот. Высокие темпы демонстрирует инвестиционное сотрудничество. Причем мы видим, как возрастает интерес казахстанских инвесторов к Узбекистану. Потрясающая цифра. С 2017 года объем инвестиций из Казахстана в Узбекистан вырос в 23 раза, с 10 до 230 миллионов долларов. Растет количество предприятий с участием казахстанского капитала. С 2016 года их число увеличилось в пять раз. Эти все компоненты формируют партнерскую ось между нашими странами, которая может служить и проводником укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии в целом, и стать образцом нового типа взаимодействия", - сказал Арипов.

Он отмечает, что узбекские бизнесмены полны энтузиазма. У них в планах – реализация огромного количества совместных проектов в области животноводства, хлопководства, текстиля, производства бытовой техники.

Кроме того, существует объективная необходимость выработки совместных проектов формирования общего энергетического рынка в Центральной Азии. Казахстан мог быть стать ключевым поставщиком нефти, нефтепродуктов для Узбекистана, подчеркивает эксперт.

Ещё один пункт – создание безбарьерной среды для передвижения товаров, услуг, рабочей силы, капитала. Выгоды от этого очевидны. Снизятся потребительские цены, появятся цепочки поставок, причем на расстоянии очень короткого плеча.

К слову, главы двух государств поставили задачу уже в этом году довести взаимную торговлю до 5 миллиардов долларов. Для достижения этой цели проводится модернизация пунктов пропуска, ведётся работа по беспрепятственному движению транспортных средств, а также по разработке и принятию программы увеличения товарооборота между.

"Мы, например, думаем о том, чтобы взаимные визиты сделать на основе ID-карт, чтобы создавать специальные зелёные коридоры для скоропортящихся продуктов. Всё это даст мощный эффект активизации контактов между предпринимателями в плане развития туристических потоков", - сказал Элдор Арипов.

Такого же мнения придерживается его казахстанский коллега - директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов. Он также считает, что реализация запланированных инфраструктурных проектов возможна только в случае совместного решения проблемных вопросов.

В качестве примера он привел возможность развития приграничного сотрудничества путем упрощения процедур прохождения пограничного контроля.

"Почему бы нам не перейти на упрощенный документооборот для прохождения границы. Почему бы не запустить скоростные маршруты поездов Ташкент – Шымкент, Ташкент – Тараз, Ташкент – Алматы, и в перспективе Ташкент – Астана. Развитие приграничного сотрудничества будет иметь мультипликативный эффект и "потянет" за собой другие аспекты взаимодействия. К примеру, речь может идти о создании торгово-логистических хабов с участием иностранных инвесторов в приграничных регионах", - сказал Тукумов.

Эксперты отмечают, что экономики двух стран взаимодополняемы, у каждой есть конкурентные преимущества. То есть потенциал по увеличению товарооборота есть. Причём достаточно большой. В частности, имеются большие возможности по развитию сельхозкооперации, созданию сельхозпредприятий, выращиванию кормовых, масличных, зерновых, вывод этой продукции на рынки третьих стран.

"У нас динамично развивается промышленная кооперация. Мы совместно открыли предприятия по производству бытовых товаров. Это – кондиционеры, холодильники. Более того, у нас большой потенциал по экспорту плодоовощной продукции, сельскохозяйственных, промышленных товаров. Мы развиваем не только обмен товарами, но и выходим на новый уровень взаимодействия, где мы уже создаем предприятия, совместно формируем добавленную стоимость, используя наши конкурентные преимущества. Здесь есть черная металлургия, большие сельскохозяйственные мощи. Наша задача – выходить на новый уровень экономического взаимодействия, в основе которого лежит промышленная кооперация", - рассказывает первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов.

Новый формат сотрудничества

Эксперты отмечают, что буквально 6-7 лет назад обсуждение вопросов казахстанско-узбекистанского сотрудничества носило более общий характер. Сейчас же наблюдается явная тенденция к углубленной детализации этих вопросов.

"Мы достигли стадии, когда простой декларации о прекрасных отношениях между нашими странами уже недостаточно. Сейчас настало время для принятия конкретных реальных шагов, направленных на углубление нашего сотрудничества. Очень важно правильно обозначить процесс, в котором мы участвуем. Мы подписывали различные соглашения, имеющие стратегический характер, включая соглашения о вечной дружбе. В настоящее время критически важно, как для государственных органов, так и для населения, осознавать, что мы строим между нашими странами. В качестве экспертов нам необходимо прояснить, какую модель сотрудничества мы в настоящее время формируем и к какой модели стремимся в дальнейшем", - считает заместитель директора КИСИ Аскар Нурша.

Дружба вопреки всем вызовам

Первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов отмечает, что, несмотря на то, что весь мир сегодня переживает глубокий комплексный кризис, отношения Казахстана и Узбекистана развиваются по восходящей траектории и носят многоплановый характер.

"Сегодня система международных отношений вступила в период длительной неопределенности, вызванной обострением геостратегической конкуренции, попытками ревизии, сложившегося мирового порядка. Мы становимся свидетелями растущего дефицита доверия и многостороннего диалога, снижения эффективности международных институтов. По сути, мир разделяется вновь на политико-экономические блоки", - поясняет он.

Данный процесс сопровождается усилением социальной напряженности, ростом как традиционных, так и новых угроз. Одним словом, характерной чертой предстоящих лет станут непредсказуемость внешней среды, ее быстрая изменчивость.

"В этих непростых условиях перед Казахстаном и Узбекистаном стоит весьма ответственная задача на деле продемонстрировать дух союзничества в отношениях, обеспечить готовность совместно решать региональные проблемы и нести ответственность за процветание и устойчивое развитие региона. Именно поэтому региональное сотрудничество сегодня остается единственным жизнеспособным вариантом устранения наиболее острых рисков для безопасности устойчивого развития наших стран. Необходимо формировать в регионе емкий взаимосвязанный рынок, безбарьерное пространство свободной торговли, производство технологической кооперации. Интегрировать его глобальной цепочке добавленной стоимости", - заявил эксперт.

Локомотивы региональной интеграции

Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов в свою очередь отмечает, что в регионе Центральной Азии начался новый цикл сотрудничества, где ключевыми игроками являются Узбекистан и Казахстан.

"Учитывая ресурсы, масштабы экономики, географический потенциал, Казахстан и Узбекистан объективно являются локомотивами регионального сотрудничества, кооперации и интеграции. И другие страны Центральной Азии ориентируются на нас: от того, насколько глубоко и качественно мы подойдем к нашему сотрудничеству, будет зависеть успех региональной центральноазиатской интеграции", - уверяет он.

Также, по его мнению, необходима выработка совместных подходов по Афганистану.

"Мы не можем изолироваться от происходящих в этой стране процессов, поскольку изоляция приводит к неучету интересов стран Центральной Азии в некоторых стратегически важных вопросах. Например, водопользования. Поэтому выработка совместных решений по Афганистану отвечает интересам наших стран и самого Афганистана. Эти решения я вижу, прежде всего, в развитии инфраструктурных проектов: железнодорожных и автомобильных, транспортных коридоров", - отметил эксперт.

Еще одно направление работы - пересмотр подходов в сельском хозяйстве с учетом климатических изменений. Это, в частности, касается пересмотра специализации в растениеводстве - перехода от выращивания хлопка к культивации более традиционных для Центральной Азии культур, в частности, риса. Причем конкурентным преимуществом продукции нашего аграрного сектора может стать экологичность, отсутствие ГМО.

Чего ждать от визита Мирзиёева?

Это будет государственный визит узбекистанского лидера в Казахстан. Отметим, что государственные визиты осуществляются в особых случаях и не более одного раза за время пребывания главы государства в этой должности. Как и полагается для такого рода визита, Шавката Мирзиёева лично встретит у трапа самолёта лидер Казахстана. Он же его и проводит.

9 августа Мирзиёев примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдёт в Астане.

Эксперты предполагают, что мы станем свидетелями новых соглашений, касающихся дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия.