Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на Центрально-азиатском медифоруме в Астане, рассказала о проводимой медиаработе между странами Центральной Азии, передает BaigeNews.kz.

Она отметила, что во время выступления на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ата Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным вектором совместной работы является популяризация богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии.

В рамках этой работы министр отметила исторический телесериал "Коркыт ата" совместного производства Казахстана и Узбекистана, совместный с Кыргызстаном телемост "Қос қанат", интеллектуальную игру Zakovat ,направленную на расширение культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

"Считаю, что такой опыт однозначно стоит расширять, создавая новые совместные медиапроекты, посвящённые общим историческим личностям, культурному наследию, туристическим возможностям и современным достижениям региона Уже сейчас наши каналы вещают в Кыргызстане, Узбекистана, Азербайджане и Таджикистане, совместно с которыми нами ведется работа по расширению перечня паритетного присутствия каналов. В странах Центральной Азии активно развиваются культурные связи: ежегодно проходят Дни культуры Казахстана и соседних государств, сопровождающиеся концертами, кинофестивалями и молодежными форумами. По инициативе Президента Казахстана введена практика выбора культурной столицы региона", - сказала Аида Балаева.

По ее словам, значимым объединяющим событием стали Всемирные игры кочевников, демонстрирующие общее историко-культурное наследие.

Министр также рассказала о том, что Казахстан активно выходит на международные медиаплатформы. В 2023 году в Астане открылось представительство Euronews по Центральной Азии. Запущены телепроекты о культуре региона и интервью с известными личностями. Ведется работа над совместными медийными инициативами с соседними странами.

Аида Балаева помимо этого рассказала о работе против дезинформации. Она отметила, что в Казахстане успешно работает проект stopfake.kz. Также наряду с этим развивается креативная индустрия: действуют налоговые льготы, открываются хабы, создан Фонд развития. В отрасли занято более 100 тыс. человек, а экспорт казахстанского контента охватывает СНГ, Европу и Азию.