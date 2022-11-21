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В целом оценка президентских выборов в РК только положительная — наблюдатель от МПА СНГ
Член группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева в интервью корреспонденту BaigeNews.kz отметила хорошую организацию избирательного процесса на внеочередных выборах президента в Казахстане, а также обратила внимание на высокую избирательную активность среди казахстанской молодежи.
— Елена Петровна, какую оценку вы можете дать проходящим в Казахстане выборам?
— Мы строили свою работу по определенному алгоритму, начиная с организационных моментов: посмотрели указатели, готовность избирательных кабин, информационные стенды и, конечно, изучили настроения людей. Я хочу сказать, что мы проехали по 19 участкам. На каждом из них мы внимательно ознакомились с процессом работы — и замечаний у нас нет. Я могу отменить слаженную организованную работу, которую проделали участковые избирательные комиссии. Для примера, на один избирательный участок приехал инвалид-колясочник. Вся процедура продумана до мельчайших подробностей. Выдача бюллетеней и отдельная кабина для голосования. Члены избирательной комиссии оказывали всю необходимую помощь, сопровождали. Хотя вы понимаете, что этот гражданин мог заказать процедуру голосования на дом, но он посчитал, что свою гражданскую позицию должен выразить непосредственно на избирательном участке. Поэтому оценка в целом только положительная.
— Что вы скажете о избирательной активности на участках? В действительности представленная явка избирателен совпадает с тем, что вы наблюдали в течение дня?
— Мы обратили внимание на то, что еще до открытия избирательных участков уже было очень много людей, желающих отдать свой голос. Причем, и молодых, и людей старшего поколения. Потом был небольшой перерыв, а с 11 утра люди уже достаточно массово шли голосовать, приходили с семьями, детьми и настроение у всех было хорошее. Главное, что была конструктивная, доброжелательная обстановка. Люди абсолютно спокойно могли выразить свое волеизъявление. Тем более в этом году есть возможность не только для выбора среди шести кандидатов, но и действует графа "против всех", которая тоже реализует права человека на его мнение и голос.
— Каково ваше мнение о нынешнем этапе двусторонних отношения между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь? Президент Белоруссии Александр Лукашенко не так давно был с визитом в Астане, где проходили шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседание Совета глав государств СНГ...
— На мой взгляд, наше сотрудничество организовано на достаточно высоком уровне. Несмотря на большое расстояние между нашими странами, больше 3500 километров, думаю, сам процесс взаимодействия Казахстана и Беларуси будет развиваться. Если даже взять экономический оборот двух стран, то Казахстан и Беларусь в числе лидеров в СНГ. Очень приятно видеть белорусские товары, которые реализуются и продаются в Казахстане. Мы должны действовать только в этом направлении развития двухстороннего нашего сотрудничества — не только в торговле, но и в социально-гуманитарной сфере.
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