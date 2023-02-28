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  • В трёх регионах Казахстана высокий уровень заболеваемости раком из-за экологии — Минздрав
pixabay.com Сегодня, 12:25
106
Сегодня, 12:25
106
Фото: pixabay.com

В трёх регионах Казахстана высокий уровень заболеваемости раком из-за экологии — Минздрав

Около 600 детей болеют онкологическими заболеваниями в Казахстане. Об этом рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz

"Роста среди детей, как у взрослых, нет. На первом году жизни чаще всего выявляется онкологическое заболевание, и мы начинаем своевременное лечение. Такие заболевания как лейкоз, заболевания крови, головного мозга, спинного мозга, костей и почек. На первом месте у нас Северо-КАзахсьтанская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Те северные регионы, где чаще всего встречается рак лёгкого и рак молочной железы", — сообщила она. 

На вопрос журналиста, связан ли рост случаев заболевания онкологией с промышленными предприятиями, министр ответила утвердительно.

"Да, за счёт экологических факторов. В СКО, например, население более стабильное и более пожилое. Рост заболеваний начинается после 50 лет. В Восточном Казахстане, это Усть-Каменогорск и Семей. Но там много предприятий. В Абайской области был полигон, там идут те наследственные заболевания, которые были заложены ещё при испытании ядерного оружия. И Алматы — за счёт урбанизации. Она сейчас на пятом месте по заболеваемости раком", — резюмировала Гиният.

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#здоровье #Минздрав #онкология #заболеваемость #ВКО #СКО #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:25
106
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