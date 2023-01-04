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В трёх регионах Казахстана идёт снижение объёмов строительных работ
Положительная динамика роста объёмов строительных работ наблюдается в 17-ти регионах страны. Исключения составляют Мангистауская, Абайская и Карагандинская области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
По итогам 11 месяцев 2022 года объёмы строительных работ по республике выполнены на 4,9 триллиона тенге. В целом свыше 47 тысяч предприятий по стране имеют лицензию на строительно-монтажные работы, из них действующих порядка 46 тысяч.
Напомним, что по поручению президента принят методический документ стандартов комплексной застройки городов, который станет простым и наглядным пособием по внедрению компактной застройки, формированию привлекательных общественных пространств и инфраструктуры. В реализацию стандартов акиматами будут разработаны дизайн коды современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства. Что касается системного решения градостроительного планирования, то новые подходы и механизмы мониторинга внедряются в едином информационном пространстве.
В МИИР отметили, что функционирование системы градостроительного кадастра должно стать одним из ключевых инструментов эффективного планирования строительства и прозрачности градостроительной деятельности.
На законодательном уровне для комплексного цифрового управления застройкой территорий прорабатывается внедрение единой градостроительной экспертизы, учёт градостроительных проектов, инженерно-геодезических изысканий, внесение данных субъектов естественных монополий по инженерным сетям и их мощностям в систему градкадастра.
Для недопущения завышения сметной стоимости строительства исключено применение прайс-листов в проектно-сметной документации. Таким образом, внедрён современный метод калькулирования смет с применением укрупненных норм по видам работ и конструктивам. Разработаны сборники единичных сметных цен, что сокращает трудоёмкость составления сметной документации и упрощает процесс экспертизы смет.
Также в министерстве отметили разработку единого строительного портала, который нацелен на усиление контроля за качеством строительства и его прозрачности. Данные меры позволят аккумулировать всех участников строительства в единой цифровой среде.
Для решения жилищных вопросов граждан по итогам 11 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 13 миллионов квадратных метров жилья. Также строится 13,8 тысячи квартир арендного и кредитного жилья.
В рамках автоматизация жилищного цикла строительства для всех участников строительного процесса МИИР РК была разработана система eQurylys. Она собирает отчёты технического надзора по всей республике в электронном виде. Так, с 2022 года в системе e-Qurylys в пилотном режиме реализовано 109 проектов автомобильных дорог и 80 проектов жилья, финансируемых за счёт облигационных займов АО "Казахстанская жилищная компания".
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