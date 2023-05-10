В три раза увеличилось число желающих работать в полиции в Казахстане

В Казахстане растёт число желающих работать в полиции, "текучка" кадров снизилась на 16 процентов. Как и чем привлекают сотрудников, на брифинге в СЦК рассказал первый замминистра внутренних дел РК Марат Кожаев, передаёт BaigeNews.kz.

"МВД полностью пересмотрело кадровую политику. Сместило акценты с традиционного кадрового делопроизводства на работу с людьми. Самый ценный ресурс любой организации – люди", - сказал Кожаев.

Он отметил, что главная задача сейчас – продвижение принципов меритократии.

"Для этого начали использовать современные HR инструменты. Оцифрован процесс присвоения очередных званий. Раньше приходилось составлять не только представления, но и согласовывать их у своих руководителей. Ежемесячно по стране такую процедуру проходили две тысячи сотрудников.Сегодня все эти адмбарьеры исключены. Приказы формируются автоматически. Сотрудники узнают о присвоенных званиях пост-фактум. Уже таким способом присвоены звания 13 тысячам сотрудников", - заявил спикер.

Изменился подход и к составлению графика отпусков.

"Кадровые службы обязаны составлять в конце года график отпусков. Его соблюдение мы начали контролировать в информационной системе. Теперь можно онлайн увидеть кому предоставлено, а кому отказано. Отзывы из отпусков не допускаются, за исключением острой необходимости. С этого года для инспекторского состава приказы издаются ежеквартально. Это позволяет сотрудникам заранее планировать свои поездки, дешевле покупать путёвки и билеты, экономить средства", - отметил замминистра.

По его словам, 89 процентов личного состава использовали ежегодные трудовые отпуска по графику.

Также повышена эффективность несения службы. Раньше патруль работал в две смены по 12 часов. Теперь переходят на трёхсменный режим (по восемь часов).

"Благодаря поддержке главы государства и правительства за последний год значительно повышен уровень социальной защиты сотрудников. Повысилась зарплата; лица, получившие увечья и признанные негодными, а также семьи погибших сотрудников будут получать ежемесячные выплаты, дети полицейских начали устраиваться в детские сады вне очереди. Кроме того, усилена правовая защищённость полицейских. Ужесточена ответственность за нападение на представителей власти", - сказал Кожаев.

Спикер также акцентировал внимание на том, что благодаря принятым мерам в коллективах здоровый морально-психологический климат. Об этом заявляют 87 процентов опрошенных сотрудников.