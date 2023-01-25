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В три раза сократили бюджет ФК "Акжайык"
В три раза сократили бюджет футбольного клуба "Акжайык" в новом сезоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Как сообщил директор футбольного клуба Манарбек Ержанов, в этом году "Акжайык" будет играть в первой лиге, поэтому из республиканского бюджета выделили 400 миллионов тенге. Несмотря на малую сумму, команда планирует вернуться в премьер-лигу.
"С таким бюджетом будет трудновато, но мы постараемся. В основном акцент будем делать на своих воспитанниках и воспитанниках казахстанского футбола. По требованию федерации первой лиги мы можем привлечь только семерых: троих легионеров и четверых спортсменов из стран ЕАЭС. Также в ближайшие два-три дня рассмотрим две кандидатуры на должность главного тренера футбольного клуба "Акжайык". При этом это будут только казахстанские специалисты с лицензией PRO УЕФА", – поделился директор клуба.
Также стало известно, что кроме молодых и перспективных игроков Самата Бердаулетова, Айбека Жумаханова, Батыра Мукашева и Романа Бажко в этом сезоне остаются играть и опытные, такие как Бауыржан Омаров, Руслан Хаиров и Эльдар Абдрахманов, которые создадут костяк команды. А Иван Антипов и Мейрам Сапанов рассматривают предложения родной команды.
В 2020 году бюджет ФК "Акжайык" составил 635 миллионов тенге, в 2021 году – порядка одного миллиарда, в прошлом году – 1,1 миллиарда тенге.
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