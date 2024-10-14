В три раза Казахстан отстает от развитых стран по производительности труда

Казахстан по производительности труда отстает от стран Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в три раза. Об этом на правительственном часе в Мажилисе сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает BaigeNews.kz.

Она отметила, что в стране реализуются программы, направленные на развитие предпринимательства и индустриализацию. Однако, как позывает статистика за последние десять лет, эффект от этих программ недостаточный.

"Несмотря на активные меры государства по стимулированию экономики, вклад частного бизнеса в создание новых рабочих мест составляет всего около 20 процентов. Это в четыре раза меньше, чем в странах ОЭСР. Соответственно, на сегодняшний день прирост рабочих мест обеспечивается низкопродуктивными отраслями и государственным сектором. Косвенным следствием этого процесса является трехкратное отставание Казахстана по производительности труда от стран ОЭСР", - сказала министр.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании правительства с Посланием народу Казахстана, объявил 2025 Годом рабочих профессий.

Ранее стало известно, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова на правительственном часе в Мажилисе сообщила о принимаемых мерах ведомства по решению проблемы дефицита кадров.