В трезвом селе Атырауской области за год не произошло ни одно преступление

В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что село Курылыс в Индерском районе Атырауской области является ярким примером того, как общая приверженность здоровому образу жизни может преобразить сообщество. От алкоголя полностью местные жители отказались несколько лет назад,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В магазинах села алкогольная продукция не продается, а сам факт отказа от спиртного стал основой для укрепления общественного порядка и безопасности. Результаты говорят сами за себя: за последний год в Курылысе не было зарегистрировано ни одного правонарушения или преступления, связанных с употреблением алкоголя. Этот пример подчеркивает, насколько велика роль единства и общей ответственности в жизни небольшого сообщества", - говорится в сообщении.

Как рассказал участковый инспектор полиции капитан Исатай Жасталапулы, отказ от алкоголя способствовал не только улучшению общественного порядка, но и общему процветанию села.

"В нашем селе 113 домов, проживает около 700 человек. Здесь нет ни молодёжи, ни взрослых, которые употребляют алкогольные напитки. Поэтому правонарушений не фиксируется, а даже семейные конфликты сведены к нулю. Это стало возможным благодаря воспитанию старейшин и сплоченности молодёжи. Жители в основном занимаются животноводством, а пастбищные земли находятся в безопасности", – отметил капитан полиции.

Важным аспектом успеха стало тесное сотрудничество правоохранительных органов с местным сообществом. Благодаря этому удается своевременно выявлять потенциальные проблемы и решать их на раннем этапе.

"Владельцы магазинов подтверждают, что отказ от вредных привычек поддерживается большинством населения. На улицах села царят порядок и спокойствие: здесь невозможно встретить нетрезвых людей, а все жители заняты трудом и заботой о своих домах и семьях. Этот уникальный опыт села Курылыс может служить примером для других населенных пунктов. Сохранение трезвости, приверженность здоровому образу жизни и совместные усилия в поддержании общественного порядка создали для жителей безопасную и комфортную среду", - подчеркнули в полиции.

Курылыс показывает, что единство, правильное воспитание и осознание общей ответственности способны не только изменить жизнь отдельно взятого села, но и стать вдохновением для всей страны.

Напомним, ранее сообщалось, как отказ от алкоголя меняет внешность людей.