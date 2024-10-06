В тренерском штабе сборной Казахстана по футболу произошли изменения

Константин Горовенко и Елдос Ахметов официально вошли в тренерский штаб национальной сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу КФФ.

"Тренеры сборной Казахстана U-21 Константин Горовенко и Елдос Ахметов назначены помощниками главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Денис Мамонов стал главным тренером молодежной команды",— сообщили в КФФ.

Напомним, после домашней ничьи с Норвегией, сборная Казахстана проиграла Словении в Любляне со счетом 0:3. 10 октября казахстанцы на выезде встретятся со сборной Австрии, а через три дня примут Словению в Алматы.