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В тренерском штабе сборной Казахстана по футболу произошли изменения

Сегодня, 15:09
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пресс-служба КФФ Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: пресс-служба КФФ

Константин Горовенко и Елдос Ахметов официально вошли в тренерский штаб национальной сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу КФФ.

"Тренеры сборной Казахстана U-21 Константин Горовенко и Елдос Ахметов назначены помощниками главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Денис Мамонов стал главным тренером молодежной команды",— сообщили в КФФ.

Напомним, после домашней ничьи с Норвегией, сборная Казахстана проиграла Словении в Любляне со счетом 0:3. 10 октября казахстанцы на выезде встретятся со сборной Австрии, а через три дня примут Словению в Алматы.

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