В трех регионах задержаны преступные группы вымогателей
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Министерством внутренних дел продолжается работа по выявлению и задержанию преступных группировок вымогателей, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. За последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп.
"В Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тысяч тенге. Подозреваемые взяты под стражу.
В Шымкенте оперативниками задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компроментирующие сведения.
Сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали восемь миллионов тенге. Проводится досудебное расследование.
Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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