В трех регионах задержаны преступные группы вымогателей

Министерством внутренних дел продолжается работа по выявлению и задержанию преступных группировок вымогателей, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. За последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп.

"В Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тысяч тенге. Подозреваемые взяты под стражу.

В Шымкенте оперативниками задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компроментирующие сведения.

Сотрудниками УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали восемь миллионов тенге. Проводится досудебное расследование.

Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





