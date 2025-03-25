"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на трассах, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 часов 25 марта в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область - автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).

Костанайская область - на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область - автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единиц спецтехники и 96 специалиста.