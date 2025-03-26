В трех областях Казахстана по прежнему закрыты трассы
Эти дороги закрыты уже несколько дней.
Сегодня, 08:20
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Сегодня, 08:20Сегодня, 08:20
112Фото: pixabay.com
"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на трассах, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 08:00 часов 26 марта в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область - автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).
Костанайская область - на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область - автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалиста.