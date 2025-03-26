  • 26 Марта, 09:36
  • BAIGENEWS

В трех областях Казахстана по прежнему закрыты трассы

Эти дороги закрыты уже несколько дней.

Сегодня, 08:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20
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Фото: pixabay.com

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на трассах, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 08:00 часов 26 марта в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область - автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).

Костанайская область - на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область - автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалиста.

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