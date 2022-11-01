В Транстелекоме опровергли информацию о заморозке IT-проекта с россиянами

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В Транстелекоме опровергли информацию, опубликованную в "Коммерсанте", о приостановке совместного проекта с россиянами на 2,4 миллиарда рублей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"АО "Транстелеком" намерено внести ясность относительно статьи, опубликованной в российском издании "Коммерсантъ" - "Казахстан заморозил совместный с Россией ИТ-проект на 2,4 миллиарда рублей". Также в материале отмечается, что эксперты связали заморозку контракта с желанием Казахстана "дистанцироваться" от российских структур. К сожалению, ряд казахстанских СМИ перепечатал новость, в которой содержатся недостоверные данные, искажающие реальную картину и несущие репутационные риски для АО "Транстелеком", - говорится в сообщении.

Во избежание неверных интерпретаций и ошибочных выводов, а также в целях объективного информирования общественностиАО "Транстелеком" сообщили:

Во-первых, никакой заморозки ИТ-проекта с российской компанией "Безопасная информационная зона" ("Бизон", партнёр Сбербанка, ранее входивший в его структуру) не имеется. В 2019 году между АО "Транстелеком" и компанией "Безопасная информационная зона" был заключён Меморандум о сотрудничестве в области промышленной кибербезопасности.

Данный меморандум заключён по совместной инициативе АО "Транстелеком" и компании "Безопасная информационная зона". Начатые в 2019 году проекты "Транстелеком" в сотрудничестве с компанией "Безопасная информационная зона" успешно реализованы. Условия договорных отношений являются конфиденциальной информацией.

Во-вторых, в компании отметили, что АО и российская компания установили взаимно доверительные, деловые и партнёрские отношения.