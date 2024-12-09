Этап серии World Tour по шорт-треку закончился в Пекине. Стало известно, что женская команда Казахстана заняла на нем третье место, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Ольга Тихонова, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева завоевали бронзовую медаль в эстафете", - говорится в сообщении.

Данный результат позволил нашей сборной улучшить позиции в рейтинге World Tour. Команда с восьмой строчки переместилась на пятую. В активе казахстанок 142 очка.

Лидирует Канада с 260 очками.

Напомним, ранее стало известно, с кем будут драться казахстанские боксёрши в финале Чемпионата Азии.