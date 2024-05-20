В TikTok появилась возможность загружать ролики длиной до часа

В TikTok начали тестировать возможность загрузки роликов длиной до часа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Владелец социальной сети – китайская компания ByteDance – сообщила, что длинные ролики изначально сможет загружать только часть пользователей.

Изначально максимальная длина ролика в TikTok составляла 15 секунд. Причиной постоянного увеличения временного лимита в социальной сети называют конкуренцию с YouTube и стремление переманить на платформу создателей контента, которые обычно выкладывают ролики только на эту платформу.

В ByteDance отметили, что новый формат поможет создателям кулинарных шоу, комикам, педагогам и другим пользователям отказаться от вынужденного разделения роликов на части. Также предполагается, что теперь на платформе могут появиться полные версии телевизионных шоу.