Часть жителей Темиртау осталась без воды
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
129Фото: Baigenews.kz
Жители восточной части Темиртау остались без воды в связи с перемерзанием магистрального водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Темиртау.
"В дома жителей шести кварталов Восточной части города вода подается с пониженной гидравликой из-за перемерзания магистрального водопровода.
Проблемный участок определен (около 20м.) на месте работают 8 бригад , 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Как отметили в акимате, вопрос находится на контроле акима города Темиртау.