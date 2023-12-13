Часть жителей Темиртау осталась без воды

Жители восточной части Темиртау остались без воды в связи с перемерзанием магистрального водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Темиртау.

"В дома жителей шести кварталов Восточной части города вода подается с пониженной гидравликой из-за перемерзания магистрального водопровода. Проблемный участок определен (около 20м.) на месте работают 8 бригад , 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, вопрос находится на контроле акима города Темиртау.