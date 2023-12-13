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Часть жителей Темиртау осталась без воды

Сегодня, 10:33
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: Baigenews.kz

Жители восточной части Темиртау остались без воды в связи с перемерзанием магистрального водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Темиртау.

"В дома жителей шести кварталов Восточной части города вода подается с пониженной гидравликой из-за перемерзания магистрального водопровода.

Проблемный участок определен (около 20м.) на месте работают 8 бригад , 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, вопрос находится на контроле акима города Темиртау.

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