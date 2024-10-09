Сотрудница полиции обокрала труп: ее осудили на три года в Темиртау
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В Темиртауском городском суде рассмотрели дело в отношении уже бывшей сотрудники полиции. Ей предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Гражданка Ж. работала криминалистом темиртауского отдела полиции. Она прибыла на место обнаружения трупа женщины. В ходе осмотра квартиры обнаружила банковскую карту и ПИН-код от неё.
Далее криминалист присвоила обнаруженное.
"Продолжая своё преступное намерение, прибыв к банкомату АО "Народный банк Казахстана" и убедившись, что на банковской карте имеются денежные средства, ввела уже известный ей код и сняла средства в размере 182 000 тенге, тем самым тайно похитила указанную сумму денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив материальный ущерб", ― проинформировали в суде.
Ее обвинили по следующим статьям: ст.ст. 361 часть 2-1 "Злоупотребление должностными полномочиями", 188 ч.1 УК "Кража".
Прокурор просил назначить наказание в виде трёх лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Потерпевшая сторона просила назначить наказание на усмотрение суда, так как материальный ущерб был возмещён. По ст. 188 ч.1 УК уголовное дело было прекращено в связи с примирением. Сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
В суде Темиртау прокомментировал назначение наказания:
преступление, предусмотренное ст.361 ч. 2-1 УК, является преступлением средней тяжести, подсудимой ущерб возмещён, ранее не судима, не замужем, на иждивении имеет трёх несовершеннолетних и малолетних детей, чистосердечно раскаялась в содеянном;
санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до четырёх тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
"Ж. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 2-1 УК и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и других организациях, с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей в соответствии со ст.44 УК. Приговор суда в законную силу не вступил", ― говорится в сообщении.
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