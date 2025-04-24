В Темиртау прошёл эмоциональный конкурс в честь 80-летия Победы
Дети Темиртау выступили с номерами о героях войны.
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В городе Темиртау прошёл конкурс патриотической песни и художественного слова, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия выступил отдел внутренней политики города, передаёт BaigeNews.kz.
В конкурсе приняли участие школьники от 12 до 17 лет. Юные участники исполняли песни и читали стихи, посвящённые подвигу защитников Отечества. Эмоциональные выступления детей вызвали слёзы, аплодисменты и глубокое уважение у зрителей.
Основной задачей конкурса было воспитание чувства патриотизма, гордости за предков и понимания значимости Великой Победы. Мероприятие прошло в трогательной атмосфере — каждая песня и строка стиха звучали с душой и уважением к памяти героев.
Также состоялось награждение победителей конкурса рисунков на тему "Никто не забыт, ничто не забыто!" и "Я помню! Я горжусь!". В нём участвовали дети от 10 до 14 лет, чьи работы были отмечены за креативность и выразительность.
Все участники получили благодарственные письма и памятные подарки. Организаторы отметили, что такие мероприятия играют важную роль в формировании исторической памяти и национального самосознания молодёжи.
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