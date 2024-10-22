В Темиртау пенсионерка в пьяном угаре зарезала сожителя
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
157Фото: tver.mk.ru
Полиция города Темиртау завела уголовное дело на местную жительницу по факту убийства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.
"21 октября в городе Темиртау возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 63-летняя сожительница потерпевшего", ― рассказали в ДП.
Она нанесла мужчине смертельное ножевое ранение, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
В полиции добавили, что ранее сожители на учете не состояли.
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