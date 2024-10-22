В Темиртау пенсионерка в пьяном угаре зарезала сожителя

Полиция города Темиртау завела уголовное дело на местную жительницу по факту убийства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

"21 октября в городе Темиртау возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 63-летняя сожительница потерпевшего", ― рассказали в ДП.

Она нанесла мужчине смертельное ножевое ранение, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

В полиции добавили, что ранее сожители на учете не состояли.