В Темиртау клиент украл из автокомплекса пять автомобильных дверей

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Сумма причиненного материального ущерба составила 100 тысяч тенге.

В Восточный отдел полиции Темиртау поступило заявление 29-летнего жителя города. Он сообщил, что неизвестный, находясь на территории автокомплекса, похитил запасные части – пять дверей от легкового автомобиля. Сумма ущерба составила 100 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 36-летнего подозреваемого. Он пояснил, что приехал в автокомлекс, чтобы договориться об условиях ремонта своей машины. Увидев находившиеся без присмотра двери от авто, злоумышленник погрузил их на автомобиль и скрылся", - говорится в сообщении.

Полиция ведёт досудебное расследование по статье 188 УК РК - "Кража".