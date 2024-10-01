В Telegram появятся цифровые подарки

Команда популярного мессенджера Telegram работает над внедрением новой фунции под названием "цифровые подарки", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Код Дурова".

На текущий момент подарки представлены в виде различных стикеров с разной стоимостью. Валютой для них являются "Telegram звёзды". Все подарки делятся на общие и лимитированные – ограниченные общим количеством на платформе. Например, всего 1000 штук на весь Telegram.

Получатель подарка сможет выставить его в свой профиль на всеобщее обозрение, либо конвертировать его и получить себе 85% "звёзд" от номинала подарка. Таким образом, с помощью "подарков" пользователи смогут передавать свои "Telegram звёзды" друг другу за вычетом комиссии в 15%.