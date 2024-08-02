В Telegram появился браузер, но его лучше отключить

В мессенджере Telegram появился встроенный веб-браузер для просмотра сайтов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iguides.ru.

Его рекомендуют отключить по ряду причин:

- он идеален для мошенников. Они могут рассылать фишинговые ссылки на сайты-клоны известных сервисов и компаний. Поскольку в браузере Telegram отсутствует стандартная система антифишинга Google Safe Browsing, пользователь даже не увидит подмены. А ещё в браузере не работает автозаполнение паролей; эта фича тоже даёт шанс усомниться в подлинности сайта. Просмотрщик в телеграме использует своё хранилище cookie, так что во все нужные вам сайты придется залогониться заново, чем тоже могут воспользоваться мошенники.

- неудобен в использовании. В Telegram отсутствует встроенный блокировщик рекламы, а также не работают сторонние. В нём нет полезных расширений, к которым вы привыкли. Он не запоминает настройки сайтов, например, разрешение на пуши, геолокацию или использование микрофона.

- ломает сайты. Некоторые ресурсы воспринимают браузер Telegram как старое приложение и работают не очень хорошо. А другие и вовсе сбоят из-за отсутствия ряда API.

В iGuides советуют отключить встроенный в Telegram браузер, чтобы ссылки открывались в браузере по умолчанию, таком как Safari или Chrome. Для этого нужно открыть Telegram и перейти в настройки. На Android в разделе "Настройки чатов" следует отключить переключатель "Встроенный браузер", а на iOS и iPadOS открыть раздел "Данные и память" — "Браузер" и выбрать нативный.