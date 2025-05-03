Команда разработчиков мессенджера Telegram выпустила крупное майское обновление, которое привнесло ряд значимых улучшений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Ключевым нововведением стали групповые аудиозвонки со сквозным шифрованием. Теперь пользователи могут легко начинать такие защищённые звонки с несколькими участниками, даже не создавая для этого отдельную группу. К любому активному звонку можно мгновенно добавить до 200 пользователей, используя ссылку-приглашение или QR-код. Мессенджер также позволяет проводить аудио- или видеоконференции для десятков участников с возможностью демонстрации экрана.

Разработчики подчеркивают, что групповые звонки защищены сквозным шифрованием, аналогично личным чатам. Надежность соединения можно проверить, сравнив набор эмодзи на экранах всех участников звонка. Система шифрования призвана гарантировать, что никто, включая сам Telegram, не сможет получить доступ к содержимому разговоров.

Обновление также расширяет возможности для пользователей Telegram Business. Помимо уже существующей интеграции сторонних чат-ботов для автоматизации, теперь доступны новые функции, такие как изменение информации профиля, управление историями и отправка подарков.

Введён новый механизм обжалования ошибочных блокировок аккаунтов. Теперь пользователи могут подать апелляцию непосредственно в приложении. В случае блокировки аккаунт не будет сразу удалён, а перейдёт в замороженное состояние, позволяя владельцу оспорить решение модераторов прямо через интерфейс мессенджера.

Реализованы новые удобные жесты для ускорения навигации и действий. В приложениях для iOS и Android длительное нажатие на кнопку "Переслать", например, в канале, теперь открывает меню с быстрой отправкой в "Избранное" или недавние чаты. Владельцы iPhone получили быстрый способ создания истории: потянув вправо за полоску историй над списком чатов, можно сразу перейти в редактор.

В настройки добавлена опция отображения кнопки "Подарок" в поле ввода сообщений. Она видна как отправителю, так и собеседнику. Расширены возможности управления приватностью подарков: в настройках конфиденциальности можно выбрать, какие подарки будут видны в профиле по умолчанию. Пользователи Premium также могут настроить фильтрацию принимаемых подарков по категориям, например, запретить получение обычных подарков для защиты от спама.