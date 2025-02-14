Разработчики Telegram выпустили масштабное обновление мессенджера, направленное на улучшение качества работы с видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Теперь встроенный видеоплеер стал более функциональным. Он автоматически запоминает место, на котором был прерван просмотр, и при следующем воспроизведении продолжает с того же момента.

Также пользователи могут делиться ссылками на определенные моменты в видео за пределами Telegram. Для этого нужно нажать на значок "Поделиться" в плеере и поставить галочку в открывшемся окне, чтобы получить ссылку на момент воспроизведения.

Кроме того, разработчики добавили возможность устанавливать любой кадр видео в качестве обложки. В редакторе можно добавить текст, стикеры и другие элементы для улучшения внешнего вида.

Вместе с тем были добавлены еще несколько нововведений, не связанных с видео. Так, в Telegram заработал ИИ-поиск стикеров на основе введенных ключевых слов, функция отображения списка похожих ботов в их профилях и возможность оставлять платные "звездные" реакции от имени канала.

Обновленная версия Telegram уже доступна пользователям Android и iOS.